Chỉ vì một phút 'nghịch dại', người đàn ông mặc lên người bộ bikini đỏ siêu bé rồi 'phô bày' trước cả trung tâm thương mại

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mua sắm tại trung tâm thương mại. Khi vào thử đồ, ông thấy một bộ bikini hai mảnh để sẵn trong phòng nên tò mò lấy thử.Tuy nhiên, khi hỏa hoạn xảy ra, người đàn ông đã chạy ra vào mà chưa kịp thay lại quần áo.
Đời Sống 06:05 23/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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