Chỉ một giây lơ là khi ra khỏi thang máy, người phụ nữ 2 con điên cuồng gào thét vì thảm kịch kinh hoàng

Một người phụ nữ cùng hai con nhỏ đi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, đứa con gái lớn và người mẹ đã bước ra trước, sau đó, bà mẹ này mới bắt đầu kéo xe đẩy ra. Thế nhưng, chỉ một giây lơ là khi người phụ nữ nhìn theo đứa con gái lớn thì thang máy đột nhiên bị lỗi và đi lên, lôi theo chiếc xe đẩy với đứa con gái 2 tháng. Người mẹ điên cuồng gào thét trong vô vọng. Được biết, đứa bé trong thang máy bị rơi từ độ cao 6m và tử vong vì vết thương nặng.
Đời Sống 17:47 13/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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