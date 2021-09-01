'Chị đại quận 4' chở theo con nhỏ tái xuất mùa giãn cách, tháo khẩu trang la hét, mắng lực lượng chức năng té tát khi bị yêu cầu làm việc

Người phụ nữ có biệt danh 'chị đại quận 4' vì liên tục vi phạm các quy tắc an toàn mùa dịch mới đây đã tiếp tục có màn tái xuất 'hoành tráng'. Trong clip, chị này chở theo con nhỏ đã mang theo khẩu trang nhưng vẫn tháo ra ở nơi công cộng và ra đường trong trường hợp không cần thiết. Khi bị lực lượng chức năng "hỏi thăm", chị đã gào thét, chống đối người thi hành công vụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-quan-4-cho-theo-con-nho-tai-xuat-mua-gian-cach-thao-khau-trang-la-het-mang-luc-luong-chuc-nang-te-tat-khi-bi-yeu-cau-lam-viec-421705.html