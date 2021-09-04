Check-in vườn hoa tulip 7 triệu bông đẹp nhất thế giới, đã đến thì chẳng muổn rời đi

Keukenhof (Hà Lan) là vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích 32 ha gồm khoảng 7 triệu bông tulip thuộc 100 giống khác nhau. Điểm du lịch này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đến với nơi đây bạn chỉ muốn đắm chìm vào những bông hoa tulip xinh đẹp mà chẳng muốn rời đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/check-in-vuon-hoa-tulip-7-trieu-bong-dep-nhat-the-gioi-da-den-thi-chang-muon-roi-di-422353.html