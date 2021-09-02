Chặt cây cọ đổ trong rừng sau bão, phát hiện nhiều sinh vật lúc nhúc bên trong nhìn RÙNG MÌNH nhưng lại là ĐẶC SẢN hiếm có khó tìm

Trên kênh Youtube LTL, nhóm đi rừng đã lên rừng và phát hiện ra một cây cọ rừng bị cơn bão làm đổ. Và họ đã khám phá ra một bí mật thú vị ẩn chứa 1 loại đặc sản hiếm có khó tìm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chat-cay-co-do-trong-rung-sau-bao-phat-hien-nhieu-sinh-vat-luc-nhuc-ben-trong-nhin-rung-minh-nhung-lai-la-dac-san-hiem-co-kho-tim-422020.html