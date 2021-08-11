Chàng trai Nhật Bản bị rối loạn tăng động giảm chú ý gây bất ngờ với loạt "điêu khắc trên lá cây", tái hiện lại tất cả kì quan của thế giới

Hashimoto Kenji (Nhật Bản) mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Anh chàng được cộng đồng mạng chú ý với những tác phẩm điêu khắc lá cây ấn tượng. Những tòa nhà, công trình kiến trúc,.... nổi tiếng trên thế giới đều được anh khắc họa qua chiếc lá cây.
Đời Sống 11:19 11/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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