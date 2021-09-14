Chàng trai lập kỷ lục Guninness thế giới, thổi được 1.339 bong bóng xà phòng vào bong bóng lớn hơn

Su Chang-Tai (Đài Loan, Trung Quốc) thiết lập lại kỷ lục Guinness thế giới, thổi được 1.339 bong bóng xà phòng vào bong bóng lớn hơn. Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng xứ Trung và thế giới không khỏi ngưỡng mộ tài năng của anh chàng.

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