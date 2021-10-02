Chàng trai 26 tuổi dùng thùng rác nhẹ nhàng tóm được 'sát thủ đầm lầy' đang mắc cạn

Cựu quân nhân từ từ tiếp cận con cá sấu bằng chiếc thùng rác cỡ lớn. Phương pháp của anh ban đầu không hiệu quả, nhưng đã phát huy tác dụng khi con cá sấu lùi đến lối lái xe vào nhà. Sau giây phút bối rối của con cá sấu, Bozzi lùa nó vào thùng rác thành công trong khi những người chứng kiến cổ vũ cuồng nhiệt.
Đời Sống 05:30 02/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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