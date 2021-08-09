Chạm trán kẻ thù không đội trời chung, con rắn tung ra nhiều đòn chí mạng nhưng vẫn nhận kết kết kinh hoàng

Rắn nốt ruồi (mole snake) và loài lửng mật 'cắn chiến' nhau ác liệt. Tuy liên tục tấn công vào "chỗ hiểm" của đối thủ nhưng con rắn vẫn nhận cái kết đắng cay. Trận chiến kịch tính trên từng giây khiến người xem nghẹt thở.
Đời Sống 09:00 09/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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