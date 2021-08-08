CĐM tranh cãi trước video bắt cá dưới bùn nhìn quá sức 'giả trân', sự thật như thế nào?

Những video đi bắt cá dưới bùn luôn thu hút được rất nhiều người xem vì tạo cảm giác thích thú. Tuy nhiên, mới đây video một người dùng hết sức để kéo đuôi con cá từ trong lớp bùn dày đặc, lôi vài lần mới được lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách bắt có nhiều điểm vô lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-tranh-cai-truoc-video-bat-ca-duoi-bun-nhin-qua-suc-gia-tran-su-that-nhu-the-nao-416645.html