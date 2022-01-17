Cay cú vì không giật được chiếc điện thoại, tên cướp định quay lại tấn công nạn nhân khiến nhiều người phẫn nộ vì sự manh động

Đoạn clip được chia sẻ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Hình ảnh cho thấy một tên cướp giật điện thoại bất thành đã cay cú muốn quay lại tấn công, nhưng cuối cùng đành bỏ đi vì có người đi đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cay-cu-vi-khong-giat-duoc-chiec-dien-thoai-ten-cuop-dinh-quay-lai-tan-cong-nan-nhan-khien-nhieu-nguoi-phan-no-vi-su-manh-dong-446423.html