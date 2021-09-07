Cây cổ thụ kỳ lạ được trồng ở vỉa hè bất ngờ phun ra nước, người dân hiếu kỳ lấy xô ra hứng nước mang về

Hôm 26/8, một cây cổ thụ tự phun ra nước ở Ấn Độ khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và thậm chí lấy xô ra hứng nước mang về hoặc rửa mặt, uống tại chỗ... Nhiều người khá bất ngờ và ngạc nhiên khi lần đầu thấy một cái cây lại có thể tự phun ra nước như thế này.
Đời Sống 07:00 07/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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