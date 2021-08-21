Cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, đè trúng 3 người, 1 cô gái bị kẹt lại và cái kết khiến mọi người sợ khiếp vía

Sự việc xảy ra vào ngày 19/8, tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cây xanh bật gốc đổ xuống đường rồi đè trúng 3 người đang đi bộ trên vỉa hè. Hai người may mắn thoát ra ngoài kịp thời còn một cô gái bị mắc kẹt lại.
Đời Sống 16:12 21/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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