Cậu bé thoát khỏi tay Tử thần trong tích tắc khi ngã xuống ao nhờ vào sự xuất hiện của nhân vật này vào phút cuối

Đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé chạy ra ao nuôi cá chơi rồi trượt chân ngã xuống. Rất may, trong lúc cậu sắp đuối nước thì người chủ ao cá xuất hiện và cứu cậu lên. Được biết, sự việc này xảy ra vào ngày 16/8 tại Đắk Lắk. Sáng ngày 18/8, gia đình cháu bé đã đến nhà cảm ơn người chủ này.
Đời Sống 07:00 19/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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