Cậu bé 'ngủ gà ngủ gật' đến nỗi lăn ra sàn nhà, khuôn mặt tỉnh bơ bật dậy vài phút sau lại trở về trạng thái cũ, dân mạng cười nghiêng ngả

Theo đoạn clip ghi lại, một nhóm trẻ mầm non ngồi xếp thành hàng để lắng nghe cô giáo giảng bài. Thế nhưng, một bé trai không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên cứ mãi gật gù, thậm chí là ngủ gật đến mức ngã lăn ra sàn nhà.
Đời Sống 14:49 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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