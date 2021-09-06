Cậu bé 4 tuổi dùng bánh quy đến nhà hàng xóm xin lỗi vì đã gây ra ồn ào, khiến người xem nể phục cách giáo dục con trẻ của bố mẹ cậu bé này

Yangyang (4 tuổi, Sơn Tây, Trung Quốc) thường chạy nhảy xung quanh nhà. Mẹ cậu đã yêu cầu con trai mang bánh quy đến tặng và xin lỗi những người hàng xóm. Khiến người xem cảm thấy quá đáng yêu và cũng dành lời khen ngợi phụ huynh của cậu bé này trong việc nuôi dạy con trẻ.
Đời Sống 12:45 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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