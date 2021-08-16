Cặp tượng tình nhân khổng lồ ở Trung Quốc, khiến nhiều người phải hoảng hồn vì tạo hình.... từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận xứ Trung

Được xây trên vách đá cao 1.000 m ở Trùng Khánh, Trung Quốc, hai bức tượng nam và nữ trở thành điểm du lịch hút khách địa phương và các khách du lịch nước ngoài khi ghé thăm. Bên cạnh đó, cặp tượng này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận Trung Quốc bởi nó có chút kì lạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-tuong-tinh-nhan-khong-lo-o-trung-quoc-khien-nhieu-nguoi-phai-hoang-hon-vi-tao-hinh-tung-gay-nhieu-tranh-cai-trong-du-luan-xu-trung-418407.html