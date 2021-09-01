Cặp đôi làm lễ cưới trên đỉnh núi cao 6,4km quanh năm bao phủ bởi tuyết, dân mạng 'há hốc' vì độ chịu chơi của cặp đôi

Một cặp đôi quyết định đưa đám cưới của của họ lên một tầm cao mới đúng theo nghĩa đen, trên đỉnh núi Illimani cao 6,4km – nơi mây trắng bồng bềnh và quanh năm băng tuyết. Nhiều người khá ngạc nhiên khi cặp đôi chọn một nơi không ai dám chọn làm lễ cưới.
Đời Sống 18:52 01/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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