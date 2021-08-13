Cảnh tượng ‘màn trời chiếu đất’ trong khoảnh khắc hang động ở bất ngờ đổ sập hoàn toàn, nhìn mà lạnh người

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/8 tại thành phố Củng Nghĩa, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy bùn đất rơi xuống từ cửa hang động, ngay sau đó toàn bộ bị sụp đổ hoàn toàn. Khói bụi bốc lên cao và dày đặc sau khi hang động sập xuống.
Đời Sống 06:38 13/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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