Cảnh sát sốc nặng khi thấy mẹ đưa con trai đến đồn tự thú, nhưng khi biết được nguyên nhân thật sự khiến ai cũng bật cười

Bé trai 5 tuổi bị mẹ đưa đến đồn cảnh sát để “tự thú” về hành động nghịch ngợm trước đó. Cậu bé sợ tái xanh mặt gần như bật khóc khi cảnh sát hỏi nguyên nhân bị mẹ đưa đến đồn cảnh sát. "Cháu đã cào trầy xe của người khác", cậu bé lí nhí trả lời.
Đời Sống 08:14 24/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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