Cảnh sát Osaka lần đầu tiên tiết lộ cảnh bắt giữ nghi phạm sát hại người Việt, dư luận sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm, hình viên đạn

Mới đây, cảnh sát Osaka đã tiết lộ cảnh nghi phạm sát hại du học sinh Việt ở Nhật bị bắt. Không ít cư dân mạng Nhật Bản tỏ rõ sự bức xúc trước hành vi dã man của hắn.
Đời Sống 06:20 08/08/2021

Thanh Thủy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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