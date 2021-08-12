Cận cảnh hai anh em Trung Quốc câu cá trên sông băng mỗi lần cá cắn câu nặng vài chục ký, khiến ngường xem không khỏi trầm trồ

Li Hongjie và anh trai thường xuyên câu cá trên sông băng, tại Trung Quốc. Cả hai bắt đầu quay video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người xem trực tuyến. Nhiều người còn tỏ ra cảm thán và ngưỡng mộ với tài câu cá của cả hai.

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