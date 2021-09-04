Cận cảnh cánh đồng trồng trồng chanh trứng đắt nhất thế giới, chỉ có giới siêu giàu mới chi nổi để mua

Trứng cá chanh (chanh ngón tay) được trồng chủ yếu ở vùng biên giới ven biển Queensland, Australia và Pháp. Chanh có hình dáng dài như ngón tay, múi bên trong giống trứng cá tầm. Đây cũng được xem là loại chanh đắt nhất thế giới mà chỉ có giới siêu giàu mới có thể sở hữu.

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