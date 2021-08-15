Cảm động cô bé mồ côi được nhận nuôi khi được 4 tuổi, kể đã "phải lòng" mẹ nuôi ngay lần đầu gặp mặt làm tan chảy triệu trái tim

Trong câu chuyện của mình, Gaby nhắc đến em gái Lily, người cũng được nhận nuôi cùng mình, cô bé đã hỏi mẹ nuôi: “Khi con và Lily chào đời, mẹ có biết chúng con như thế nào không?”. Cô bé tiếp tục bập bẹ: “Lily vẫn còn là một đứa bé và con bốn tuổi. Con đã lớn và Lily vẫn còn là một đứa trẻ, phải không?”
Đời Sống 16:05 15/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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