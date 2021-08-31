Cầm dao ĐI CƯỚP nhưng nam thanh niên lại có hành động LẠ khiến nữ nhân viên ngân hàng CƯỜI NGẤT và cái kết đắng ngay sau đó

Vụ cướp hài hước này xảy ra một ngân hàng ở Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại. Nam thanh niên cầm dao đi cướp nhưng lại thản nhiên đứng buôn chuyện điện thoại. Ngay sau đó, bộ phận an ninh đã khống chế và quật ngã tên cướp.
Đời Sống 10:59 31/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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