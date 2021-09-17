Cá sấu mẹ dùng hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng 'ngoạm' lấy các con non mới nở tới vùng nước an toàn tránh kẻ thù

Để vận chuyển con non mới nở tới vùng nước an toàn hơn, cá sấu mẹ dùng hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng ngoạm lấy các con và ngậm trong mồm. Mỗi khi đến mùa sinh nở, nó đẻ hơn 30 quả trứng nhưng nó cần ở dưới nước để sống sót.
Đời Sống 18:15 17/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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