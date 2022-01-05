Cá sấu khủng 'nhai ngấu nghiến' trăn Miến Điện khổng lồ và chỉ trong vài giây con mồi đã yên ắng ở trong bụng của kẻ đi săn

Một cuộc chiến khốc liệt giữa cá sấu và một con trăn Miến Điện khổng lồ trên vùng đầm lầy Everglades, bang Florida, Mỹ. Cuộc chiến dường như đang nghiêng về phía của con cá sấu khổng lồ khi nó dã nhấn chìm con mồi một cách ngoạn mục.
Đời Sống 18:15 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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