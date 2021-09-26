Cá sấu 'giày xéo' con trăn khổng lồ cho đến chết rồi mới bắt đầu 'xé xác' con mồi ăn một cách ngon lành

Con trăn dường như chủ quan, khinh thường sự nguy hiểm của cá sấu nên bị tấn công trong chớp mắt. Để con mồi chết hẳn, cá sấu cắn vào đầu rồi vần con trăn xuống nước thật mạnh. Cái chết thảm của trăn đã một phần nào khẳng định vị thế của cá sấu.
Đời Sống 11:30 26/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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