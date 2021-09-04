Cá đông lạnh hồi sinh sau khi bỏ vào chậu nước chỉ sau vài giây, gây xôn xao cộng đồng mạng

Đoạn clip này được quay lại tại một khu chợ ở Nhật Bản. Theo đó, một người đàn ông đang đặt con cá cứng đơ vào thùng đá bào, lúc này nhiệt kế đo được ở mức -2,1 độ C.Tiếp theo, họ đưa con cá vào bồn nhựa chứa nước ấm. Con cá nằm bất động trong vài giây, sau đó bắt đầu quẫy mạnh đuôi và giãy giụa khiến nước bắn tung tóe.

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