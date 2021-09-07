Cả đàn sư tử lên kế hoạch tác chiến săn trâu rừng nào ngờ vỡ trận phải 'trốn chui trốn lủi', 'vua đồng cỏ' bẽ mặt ê chề

Một con trâu rừng đã bị cả đàn sư tử đuổi theo trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, với không gian rộng lớn như vậy thì con trâu khó lòng có thể trốn thoát được những kẻ đi săn khát máu. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra sau đó.

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