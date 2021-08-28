Cả bầy sư tử ‘BÀY BINH BỐ TRẬN’ để săn trâu rừng, tình huống bất ngờ xảy ra dẫn đến vỡ trận, chúa sơn lâm phải trốn chui trốn lủi

Bầy sư tử dù huy động tối đa lực lượng nhưng đã không thể hạ được con trâu rừng to khỏe. Ngược lại chúng còn bị con mồi quay lại tấn công những con sư tử khiến cả đàn hốt hoảng tháo chạy.

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