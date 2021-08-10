Bức xúc người phụ nữ 'gân cổ' cãi tay đôi với lực lượng chức năng còn xô đẩy người lớn tuổi vì cho rằng 'không có dịch gì hết'

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đứng trong căn nhà bị phong tỏa cãi tay đôi với lực lượng chức năng, còn xô đẩy, chỉ tay vào mặt người lớn tuổi rồi tuyên bố "không có dịch bệnh gì hết".

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