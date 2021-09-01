Bức tranh khổng lồ 1.500m trên sườn núi, nhằm khích lệ mọi người trên thế giới cùng vượt qua đại dịch Covid-19

Bức tranh 1.500m2 có tên "Một cuộc sống mới” của nghệ sĩ graffiti người Pháp nhằm khích lệ tinh thần mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Khi video được đăng tải nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về sự khổng lồ của bức tranh này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-tranh-khong-lo-1500m-tren-suon-nui-nham-khich-le-moi-nguoi-tren-the-gioi-cung-vuot-qua-dai-dich-covid-19-421802.html