Bức tranh khổng lồ 1.500m trên sườn núi, nhằm khích lệ mọi người trên thế giới cùng vượt qua đại dịch Covid-19

Bức tranh 1.500m2 có tên "Một cuộc sống mới” của nghệ sĩ graffiti người Pháp nhằm khích lệ tinh thần mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Khi video được đăng tải nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về sự khổng lồ của bức tranh này.
Đời Sống 20:05 01/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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