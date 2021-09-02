Bữa tiệc pizza của các phi hành gia ngoài vũ trụ, cộng đồng mạng thích thú khi được chứng kiến màn ăn uống có '1-0-2'

Khoảnh khắc được Thomas Pesquet, phi hành gia người Pháp, chia sẻ trên mạng xã hội thu hút 700.000 lượt xem. Trong clip ghi lại cảnh thành viên Trạm Vũ trụ Quốc tế vui vẻ ăn pizza. Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người hiểu được một phần nào đó về việc sinh hoạt ngoài vũ trụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bua-tiec-pizza-cua-cac-phi-hanh-gia-ngoai-vu-tru-cong-dong-mang-thich-thu-khi-duoc-chung-kien-man-an-uong-co-1-0-2-421927.html