'Bó tay' ông cụ 'ăn vạ', nằm dài xuống đường chặn đầu chiếc ô tô vừa đi tới vì vi phạm khoảng cách an toàn mùa dịch

Một đoạn clip được cắt từ phóng sự của VOV đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, một ông cụ đã có hành động quát tháo, "ăn vạ", nằm chắn trước đầu xe ô tô đang chạy tới. Hiện, diễn biến câu chuyện đang được rất nhiều người mong chờ.
Đời Sống 09:53 10/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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