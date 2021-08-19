Bố phản ứng xuất thần, cực nhanh nhảy xuống bể bơi cứu con trai 2 tuổi nhận được ‘cơn mưa lời khen’, hóa ra là một người rất quen

Sự việc xảy ra vào ngày 13/8 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Gia đình ngôi sao bóng rổ Andre Drummond đang đi nghỉ dưỡng, trong lúc chơi con trai 2 tuổi của Drummond rơi xuống hồ bơi và anh đã phản ứng cực nhanh để cứu con. Rất may mắn bé Deon không sao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-phan-ung-xuat-than-cuc-nhanh-nhay-xuong-be-boi-cuu-con-trai-2-tuoi-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-hoa-ra-la-mot-nguoi-rat-quen-419120.html