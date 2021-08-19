Bố phản ứng xuất thần, cực nhanh nhảy xuống bể bơi cứu con trai 2 tuổi nhận được ‘cơn mưa lời khen’, hóa ra là một người rất quen

Sự việc xảy ra vào ngày 13/8 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Gia đình ngôi sao bóng rổ Andre Drummond đang đi nghỉ dưỡng, trong lúc chơi con trai 2 tuổi của Drummond rơi xuống hồ bơi và anh đã phản ứng cực nhanh để cứu con. Rất may mắn bé Deon không sao.
Đời Sống 15:23 19/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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