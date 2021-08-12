Bỏ 4 triệu mua chó Nhật nuôi, 3 tháng sau, cô gái phát hoảng khi biết được danh tính thật sự của sinh vật này

Một cô gái người Trung Quốc đã bỏ số tiền tương đương 4 triệu đồng để mua một con chó trắng đuôi cuộn giống Nhật về nuôi. Nào ngờ, sau 3 tháng, thú cưng 'hiện nguyên hình' là một con cáo khiến cô phải vội vã cầu cứu các chuyên gia tại một vườn thú nước này.
Đời Sống 10:20 12/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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