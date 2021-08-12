Bỏ 4 triệu mua chó Nhật nuôi, 3 tháng sau, cô gái phát hoảng khi biết được danh tính thật sự của sinh vật này

Một cô gái người Trung Quốc đã bỏ số tiền tương đương 4 triệu đồng để mua một con chó trắng đuôi cuộn giống Nhật về nuôi. Nào ngờ, sau 3 tháng, thú cưng 'hiện nguyên hình' là một con cáo khiến cô phải vội vã cầu cứu các chuyên gia tại một vườn thú nước này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-4-trieu-mua-cho-nhat-nuoi-3-thang-sau-co-gai-phat-hoang-khi-biet-duoc-danh-tinh-that-su-cua-sinh-vat-nay-417531.html