Bị tên cướp dùng súng ĐE DỌA, người phụ nữ đang bế con bình tĩnh làm HÀNH ĐỘNG LẠ, cộng đồng mạng thích thú khi ‘kẻ cắp gặp bà già’

Sự việc xảy ra tại một quán cà phê ở Champ-du-Boult thuộc vùng Normandy, Pháp. Dù bị cướp dùng súng đe dọa, người phụ nữ bình tĩnh giao đứa bé lại cho vị khách nữ rồi dùng tay không chống trả lại tên cướp.

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