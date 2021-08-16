Bị ‘ÔNG TƯỢNG’ cản đường, tài xế mất kiên nhẫn liên tục bấm còi và cái kết khiến ai cũng SỢ TÁI MẶT

Hôm 10/8, camera của người dân ghi lại cho thấy một đàn voi gồm 4 con đang lững thững đi lại trên con đường cao tốc ở gần làng Agasanur thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Một người đàn ông liên tục bấm còi khiến một con voi nổi giận và tấn công.

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