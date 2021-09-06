Bị nhắc nhở vì ra đường mùa giãn cách, người phụ nữ lớn tiếng quát tháo: 'Tôi đi đón chị tôi, đó là việc cần thiết'

Một người phụ nữ ra đường lúc giãn cách xã hội nhưng không có lý do chính đáng, lại không có giấy phép đi đường. Khi bị lực lượng chức năng "hỏi thăm", chị này lớn tiếng quát tháo và cho rằng việc mình đi đón chị là cần thiết và không cần giấy tờ chứng minh.
Đời Sống 08:00 06/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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