Bị nhắc nhở vì ra đường mùa dịch nhưng không đeo khẩu trang, cô gái thách thức chiến sĩ công an: 'Em không đeo, anh đừng có nói nhiều'

Một cô gái ra đường lúc giãn cách xã hội nhưng không đeo khẩu trang. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, thậm chí đưa khẩu trang cho đeo, cô này vẫn một mực từ chối và tranh cãi với lực lượng công an.

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