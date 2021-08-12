Bị kẻ lạ mặt uy hiếp dồn vào chân tường, người đàn ông không giao tài sản ra mà có hành động bất ngờ, khiến kẻ cướp ngớ người

Khoảnh khắc kịch tính này được camera giám sát ghi lại tại thị trấn Basildon, Essex, Anh. Khi bị cướp uy hiếp, thay vì giao tài sản cho tên cướp, người này đã quyết định vứt chiếc đồng hồ Rolex lên mái nhà.

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