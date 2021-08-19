Bị hà mã 'cà khịa' 15 con sư tử 'chạy té khói' khi đang uống nước

Theo đó, khi thấy đàn sư tử đang uống nước ở rìa đầm lầy, một con hà mã đã tách ra khỏi đàn của mình rồi chậm rãi tiến đến đuổi đàn sư tử đi. Chưa dừng lại ở đó, con hà mã này còn cố tình lao lên bờ để "trêu chọc" đối thủ. Dù vượt trội hơn về số lượng nhưng đàn sư tử lại chấp nhận bỏ chạy và nhường lại hồ nước cho hà mã để tránh cuộc đụng độ sống còn xảy ra.

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