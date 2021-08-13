Bị ‘GÂY NGHIỆN’ bởi nhan sắc nóng bỏng cùng vòng eo ‘QUẢ TÁO’ cực hút mắt của cô giáo thể dục HOT nhất xứ Hàn

Ye Jung Hwa được biết đến trên mạng xã hội Hàn từ năm 2014 với những hình ảnh năng động tại các sự kiện thể thao. Cô sở hữu body "gây mê" với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thon thả cùng phần hông nở nang đẫy đà, là người lăng xê xu hướng hình thể “vòng hông quả táo”.

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