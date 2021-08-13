Bị ‘GÂY NGHIỆN’ bởi nhan sắc nóng bỏng cùng vòng eo ‘QUẢ TÁO’ cực hút mắt của cô giáo thể dục HOT nhất xứ Hàn

Ye Jung Hwa được biết đến trên mạng xã hội Hàn từ năm 2014 với những hình ảnh năng động tại các sự kiện thể thao. Cô sở hữu body "gây mê" với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thon thả cùng phần hông nở nang đẫy đà, là người lăng xê xu hướng hình thể “vòng hông quả táo”.
Đời Sống 19:56 13/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu