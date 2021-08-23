Bị cú tông kinh hoàng từ xa tải, ô tô con văng trúng xe đầu kéo chạy ngược chiều, cảnh tượng khiến ai cũng hốt hoảng

Hình ảnh vụ tai nạn ghi lại bởi camera giám sát trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc ô tô i10 đang di chuyển sang đường thì bị một xe tải chạy tốc độ cao tông vào đuôi xe. Cú tông mạnh khiến i10 xoay tròn văng trúng ô tô đầu kéo chạy chiều ngược lại.
Đời Sống 18:37 23/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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