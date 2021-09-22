Bị bắt khi đang trộm cắp, 'cô gái' vừa bỏ chạy vừa cởi sạch quần áo để lộ danh tính thật khiến nhiều người choáng váng

Vào khuya 22/8, tại một khu dân cư ở Đông Hồ, quận Đông Bình (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), người dân phát hiện một người phụ nữ đang trộm đồ trong nhà để xe. Qua camera, kẻ trộm vừa chạy vừa lột quầ áo. Hóa ra, đó là một ông chú trung niên. Anh ta cải trang thành phụ nữ khi trộm cắp hòng che giấu danh tính thật của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-khi-dang-trom-cap-co-gai-vua-bo-chay-vua-coi-sach-quan-ao-de-lo-danh-tinh-that-khien-nhieu-nguoi-choang-vang-426116.html