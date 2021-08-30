Bị báo đốm trêu chọc, ‘sát thủ đầm lầy’ lập tức quay đầu tung ra cú phản đòn cực gắt, tưởng có được bữa ngon, không ngờ suýt mất mạng

Khi phát hiện thấy cá sấu đang nằm nghỉ bên bờ sông, báo đốm con đã mon men tới gần rồi cắn vào đuôi đối phương. Ngay lập tức nó bị phản đòn bằng một cú đớp trúng mặt nên lập tức giằng co rồi tìm cách bỏ chạy.
Đời Sống 17:25 30/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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