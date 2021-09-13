Bị báo đốm phục kích, lợn bướu may mắn thoát 'án tử' nhờ điều này, báo đốm tức điên khi bị lọt mất con mồi

Bị báo đốm phục kích, lợn bướu đã nhanh chóng quay sang phản đòn quyết liệt khiến kẻ săn mồi quay sang phòng thủ. Lợi dụng thời cơ, lợn bướu nhanh chóng chạy thoát. Cứ ngỡ nắm trong tay miếng mồi béo bở nhưng chỉ vì những giây phút sai lầm con mồi liền chạy thoát.

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