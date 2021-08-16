Bí ẩn tiệm cà phê không có biển hiệu, không có bàn ghế, khách nhận đồ uống chỉ qua một cái "lỗ thủng", bí mật đằng sau đó vô cùng ý nghĩ

Hinichijou là tiệm cà phê kỳ lạ không biển hiệu, không bàn ghế và thực khách nhận nước qua một lỗ thủng trên tường. Bên trong hoàn toàn im lặng do nhân viên là người khiếm thính. Nhiều người vô cùng thắc mắc cũng như cách phục vụ độc đáo của cửa hàng này nên kéo đến nườm nượp.
Đời Sống 11:30 16/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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