'Bé Na' ngỏ ý muốn 'đến thăm' lãnh địa của bầy sóc chuột nhưng 'gia chủ' không mấy hài lòng và màn tiễn khách hết sức gay cấn sẽ diễn ra như thế nào?

Con rắn độc đã từ từ trườn về phía bầy sóc chuột, nó có ý muốn tấn công con mồi bằng nọc độc của mình. Tuy nhiên nó đã bị phát hiện và những con sóc nhanh chóng cảnh báo lẫn nhau bằng tiếng kêu. Và cuối cùng dù rất nổ lực nhưng con rắn đành ngậm ngùi bỏ đi vì bầy sóc chuột "không đón tiếp".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-na-ngo-y-muon-den-tham-lanh-dia-cua-bay-soc-chuot-nhung-gia-chu-khong-may-hai-long-va-man-tien-khach-het-suc-gay-can-se-dien-ra-nhu-the-nao-446808.html